Polícia Civil de Minas Gerais recupera carga de açaí adquirida de forma fraudulenta em Uberlândia

Mercadoria foi restituída às empresas proprietárias | Foto: PCMG

Uberlândia (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Unidade de Enfrentamento aos Crimes de Fraudes, recuperou nesta segunda-feira (30/06) uma carga de polpa de açaí avaliada em cerca de R$ 100 mil, totalizando quase 7 toneladas do produto. A ação ocorreu no bairro Morumbi, em Uberlândia, e integra uma série de investigações relacionadas a crimes de estelionato com origem no estado do Pará.

As diligências foram iniciadas após a PCMG receber denúncia apontando que a carga, adquirida de forma fraudulenta, estaria armazenada em um imóvel da cidade. A equipe policial localizou o produto em uma câmara fria situada no interior de um terreno. Após a confirmação da origem ilícita da mercadoria, os policiais efetuaram a restituição de 171 sacas de polpa de açaí às empresas legítimas proprietárias.

Por se tratar de um produto congelado e perecível, a restituição foi realizada no próprio local a um representante legal das empresas, que providenciou o transporte com uma empresa especializada, garantindo o manuseio e a conservação adequados da carga.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos no esquema criminoso. Há indícios de atuação interestadual na compra fraudulenta de mercadorias, o que amplia o alcance das apurações.