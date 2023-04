Polícia Civil desmantela grupo do narcotráfico no interior de Minas

Com a prisão de cinco traficantes, três homens, de 33, 35 e 41 anos, e duas mulheres, 27 e 28 anos, a Polícia Civil concluiu as investigações e desmantelou um grupo de narcotraficantes, na cidade de Joaquim Felício, na Região Central de Minas. Eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

As investigações, que foram realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Buenópolis, comandadas pela delegada Patrícia Soares Godoy,se iniciaram no segundo semestre de 2022 e tiveram a participação do serviço de inteligência.

Nessa segunda-feira (3/4) foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária. Trinta policiais civis e militares participaram da operação policial.

Segundo a delegada Patrícia, o grupo era liderado por um homem que residia em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De lá, a droga era transportada para cidade de Joaquim Felício e distribuídas, também, para as localidades de Serra do Cabral e Picadinha.

“Os membros do grupo se organizavam de modo que cada um possuía uma função bem definida no esquema criminoso, como transporte, armazenamento, distribuição e venda das drogas. Uma das mulheres investigadas era responsável pelo transporte ilícito. Além disso, o grupo usava um salão de beleza, de propriedade de uma das integrantes, para armazenamento dos narcóticos, de modo a evitar suspeitas. Outras estratégias também eram utilizadas pela associação criminosa a fim de escaparem das forças policiais, conforme foi apurado no curso dos procedimentos investigatórios”, explica a delegada.