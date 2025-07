Polícia Civil fecha 2º desmanche de veículos pesados em Uberlândia em pouco mais de um mês

As investigações agora seguem com foco na identificação dos responsáveis pela organização criminosa

Uberlândia (MG) — A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Uberlândia, localizou e desmantelou, em pouco mais de um mês, o segundo desmanche clandestino de veículos pesados na região.

A operação aconteceu no final da tarde desta terça-feira (23), quando os policiais civis encontraram o local do desmanche na saída de Uberlândia, no bairro Vila Marielsa. No galpão, foram localizados o chassi e o motor de um cavalo trator da marca Volvo, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil. O veículo havia sido roubado no dia 14 de julho na cidade de Santa Juliana (MG).

Durante as diligências, a equipe da DFRV também conseguiu recuperar a cabine do mesmo veículo, que já estava sendo transportada em direção ao estado do Mato Grosso. O caminhão foi interceptado às margens da BR-365, e o motorista foi conduzido à sede da DFRV para prestar esclarecimentos.

As investigações agora seguem com foco na identificação dos responsáveis pela organização criminosa. A Polícia Civil informou que novas fases da operação devem ser deflagradas em breve para combater esse tipo de crime na região.