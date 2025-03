Polícia Civil indicia dois homens por estupro de jovem em Uberlândia

A Polícia Civil de Uberlândia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, concluiu nesta quinta-feira (20) o inquérito que investigava o estupro de uma jovem de 21 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 9 de março, após uma festa, e resultou no indiciamento de dois homens, de 25 e 37 anos, por estupro de vulnerável. Eles podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos de prisão.

De acordo com a delegada Daniela Novais Santana, responsável pelo caso, o crime ocorreu em um apartamento na região central de Uberlândia, onde os suspeitos residiam. As investigações apontaram que a vítima e os acusados estavam em uma festa de aniversário de uma amiga em comum, no bairro Santa Mônica. Após o evento, o grupo seguiu para o apartamento, onde os homens se aproveitaram do estado de vulnerabilidade da jovem, que estava sob efeito de álcool e drogas, para cometer o estupro.

A vítima foi encontrada desacordada no local por uma amiga.

“Consentimento não pode ser tácito ou presumido para a prática de atos sexuais, ele precisa ser expresso e claro”, destacou a delegada Daniela Novais Santana ao comentar o caso, reforçando a importância da clareza no consentimento para caracterização do crime.

Os dois suspeitos foram presos e permanecem detidos no Presídio Professor Jacy de Assis, à disposição da Justiça. O inquérito concluído será encaminhado ao Poder Judiciário para dar continuidade ao processo.