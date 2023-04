Polícia Civil investiga suposto estupro de criança de 2 anos

A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, investiga o suposto estupro de uma menina de 2 anos. Os pais da vítima foram presos pela Polícia Militar (PM) e depois liberados pelo delegado de plantão.

Segundo informações do registro da PM, a criança, agora, está sob cuidados de uma parente da família. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado sob sigilo.

Lesões na vagina e contradição da mãe

Consta no boletim de ocorrência que a menina foi levada para fazer uma avaliação médica no final da semana passada, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araxá, onde uma profissional constatou lesões na vagina. A criança estava acompanhada da mãe.

No hospital, a mulher defendeu o marido, mas entrou em contradição, o que resultou na detenção dela. O celular da mãe foi apreendido. Ainda conforme a PM, o pai é o principal suspeito do crime e foi detido na zona rural da cidade de Araxá.