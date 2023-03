Polícia Civil mineira prende suspeito de estupro procurado no RS

Um homem, de 37 anos, procurado pela polícia do Rio Grande do Sul, foi preso pela Polícia Civil, em Governador Valadares, no leste do estado.

Ele é suspeito de atropelar uma mulher, em Santa Maria do Herval (RS) e estuprá-la em Gramado (RS), a cerca de 25 quilômetros de distância, em 12 de fevereiro deste ano.

A Polícia Civil mineira foi comunicada pelos policiais de Gramado, que informaram ter provas concretas sobre o autor, e que já havia um mandado de prisão preventiva do suspeito, deferido pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público.

Os policiais gaúchos descobriram que o suspeito havia fugido para a cidade de Canela, onde residia, e depois disso, tinha desaparecido. Descobriu-se que ele estaria, primeiro, em São Paulo e depois, no interior mineiro.

A partir dessa informação, a Polícia Civil mineira foi acionada e começou a busca, até achá-lo em Governador Valadares, onde foi preso. Ele é considerado perigoso, estando envolvido em diversos crimes no estado gaúcho.

O delegado Gustavo Celiberto Barcellos, da Delegacia de Polícia Civil em Gramado exaltou o trabalho conjunto entre as duas corporações. “Trata-se de importante prisão, em ação de repressão qualificada. A captura desse homem era uma prioridade da Polícia Civil, somente sendo possível pelo empenho, dedicação e conhecimento técnico da equipe policial de Gramado, que ficou responsável por monitorar e buscar a localização do suspeito”.

Segundo o delegado, a competência, o pronto atendimento e a experiência da equipe policial mineira foram fundamentais para a prisão do fugitivo. “O suspeito tinha feito diversas mudanças de característica física, visando dificultar sua identificação, como, por exemplo, a ausência da barba que tinha na data do crime. Também cumpre ressaltar o apoio e a troca de informações com a delegacia em Canela, e com a Delegacia de Capturas do DEIC de São Paulo.”

Crimes repetidos

O homem preso é o mesmo que, há alguns anos, foi investigado por crimes semelhantes. Ele atropelava, propositadamente mulheres, com o objetivo de violentá-las sexualmente.

Ele chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil em 2014, quando atropelou uma de suas vítimas, que ficou gravemente ferida. Naquela ocasião, foi autuado por tentativa de homicídio. Em casos anteriores, no entanto, ele não chegou a consumar o abuso sexual, o que ocorreu desta última vez.

Ele tem, também, antecedentes policiais, com passagens pelo sistema prisional, tendo, inclusive, usado tornozeleira eletrônica, dispositivo que ele arrancou. Por isso, existia outro mandado de prisão contra ele.

A prisão ocorreu num restaurante, junto a uma pousada, às margens da rodovia BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares. Em poder do suspeito foram apreendidas braçadeiras de nylon, conhecidas como “enforca gato”, objeto que o suspeito utilizava para imobilizar as vítimas, além da apreensão de celulares. O homem foi recolhido ao sistema prisional.