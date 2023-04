Polícia Civil prende homem que tentou matar o próprio pai a facadas em BH

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante após tentar matar o próprio pai a facadas. O crime aconteceu no bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte , na manhã desta terça-feira (4/4).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima, que tem 72 anos, afirmou em depoimento que mora com o filho e, durante esta madrugada, foi acordado por ele com uma faca na mão.

"Imediatamente o investigado começou a agredir o idoso com uma faca, que, por sorte, se dobrou. Mesmo assim, a vítima sofreu várias lesões na cabeça, braços e pernas", disse o delegado José Olegário, do Núcleo de Prevenção e Repressão aos Crimes de Tentativa de Homicídio (NPRCTH), da Delegacia Regional de Polícia Civil Venda Nova.

O idoso tentou se defender, empurrando o filho com os pés, mas não conseguiu desviar das agressões, que teriam continuado com socos na cabeça e no rosto. A mãe tentou impedir os ataques, mas também não conseguiu e pediu ajuda à um vizinho, que foi até a casa.

Ainda segundo o depoimento, o homem é usuário de drogas e apresentava comportamentos estranhos e que, durante a tentativa de homicídio teria gritado por justiça.

A motivação do crime, porém, não ficou clara, já que o homem deu duas versões. Uma delas, ele afirmou ao delegado que o pai dele supostamente teria um "relacionamento com a ex-esposa e, ainda, tê-la engravidado, sem deixar que o suspeito visse o suposto filho".

Entretanto, a mulher a quem se referia já tem medida protetiva contra ele por violência doméstica. "Além disso, ele já tem passagens por roubo , furto, tráfico de drogas e lesão corporal. Agora, ele irá responder por homicídio qualificado, pelo fato de a vítima ser idosa e da mesma família", finaliza o delegado José Olegário.

O homem foi encaminahdo para o sistema prisional.