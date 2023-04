Polícia Civil prende homem suspeito de matar colega em festa

O assassinato de um homem, de 20 anos, durante uma festa, ocorrido em outubro de 2022, foi esclarecido pela Polícia Civil de Ubá, na Zona da Mata. Os policiais cumpriram, na última sexta-feira (14/4), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito do crime, tamémde 20 anos.

Segundo os investigadores, tanto a vítima quanto o suspeito do crime eram jogadores de futebol de times de várzea de Ubá. O desentendimento, no entanto, não foi por alguma desavença dentro das quatro linhas, mas sim devido ao ciúmes do suspeito de matar o colega.

Os dois se encontraram em uma festa e o suspeito do crime iniciou uma discussão com a vítima, por ciúmes. Em determinado momento, o suspeito sacou uma arma e deu quatro tiros na vítima, que chegou a ser socorrido e levado para o hospital local, mas morreu alguns dias depois.

A operação foi realizada pela 2ª Delegacia Regional em Ubá, que integra o 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora. O preso foi levado para o sistema prisional.