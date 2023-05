Polícia Civil resgata cachorro com traumatismo craniano e várias lesões

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão em uma casa na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Uma cadela, da raça Shih-Tzu, foi apreendida após ser vítima de maus-tratos. De acordo com laudo médico veterinário, o animal apresentava várias lesões no corpo, traumas no crânio, descolamento da retina e perda da maioria dos dentes.

O cachorro havia sido internado duas vezes só no mês de abril na clínica veterinária, que resolveu notificar a Delegacia de Polícia do Juizado Especial Criminal alegando maus-tratos. O animal saiu da última internação com sequelas neurológicas e físicas, e encontra-se sob os cuidados do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma associação sem fins lucrativos.