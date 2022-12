Polícia conclui que Thiago Rodrigues mentiu e causou próprio acidente

Reprodução/Record

Thiago Rodrigues foi desmentido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que concluiu o ponto crucial da investigação iniciada na última semana após ele surgir acidentado e ensanguentado: o ator não foi assaltado e tampouco agredido por cinco bandidos. O relatório aponta que ele caiu e se acidentou sozinho, sendo o próprio responsável por seus prejuízos estéticos. Uma resolução bem diferente do depoimento prestado pelo ex-galã da Globo.

As autoridades analisaram as câmeras do entorno do Jockey Club, de onde Rodrigues havia saído acompanhado com uma amiga. E pelas cenas coletadas, e exibidas pelo Domingo Espetacular, da Record, dá para vê-lo sentando na estrutura metálica de uma barraca de feira, que se iniciaria logo na sequência, e caindo no chão.

Nas cenas captadas por diferentes ângulos dá para ver Thiago caindo de costas e batendo a cabeça no chão. A todo momento dá para ver que ele estava sozinho e que não sofreu nenhum tipo de violência, como havia sido apontado inicialmente.

Assim que cai no chão, algumas pessoas anônimas correram para prestar socorro. E foi por causa da ajuda de desconhecidos que ele rapidamente recebeu uma ambulância no local e acabou conduzido ao Hospital Miguel Couto.

“Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira”, disse a delegada Bianca Lima.

No hospital em que foi atendido, Thiago disse a funcionários que havia sido espancado por um grupo de pessoas, e mesmo ensanguentado queria voltar ao local para “resolver” a situação.

Outro ponto alegado por ele nos depoimentos iniciais é de que havia sido assaltado. No entanto, após o acidente, ele estava em posse de uma mochila, carteira e um cordão. Somente o celular sumiu. E a Polícia agora investiga o paradeiro do aparelho.