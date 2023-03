Polícia deflagra operação contra trabalho análogo à escravidão em Minas

O combate ao trabalho análogo ao escravo em Minas Gerais continua. Na manhã desta quinta-feira (9/3), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão e outros dois de prisão preventiva contra suspeitos de manter pessoas em situação ilegal, em Governardor Valadares, na Região do Vale Rio Doce.

A investigação da corporação apurou que os suspeitos transitavam armados em suas propriedades rurais e mantinham mais de 20 pessoas trabalhando em condições degradantes. Elas tinham dívidas superiores a seus supostos salários, e a liberdade cerceada.

Os trabalhadores já haviam sido resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Além disso, de acordo com a Polícia Federal, as vítimas já foram indenizadas.

Mesmo com o resgate dos trabalhadores, os suspeitos responderão pelo crime de trabalho escravo, previsto no Código Penal. Caso sejam condenados, os fazendeiros podem cumprir pena de até oito anos de prisão, pagamento de multa, além de responder judicialmente à violência imposta às vítimas.