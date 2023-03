Polícia esclarece assassinato em república de Poços de Caldas

A Polícia Civil de Poços de Caldas esclareceu o assassinato de Gabriel Maciel dos Santos, de 26 anos, ocorrida em uma república na cidade do Sul do estado, em 1º de novembro de 2022, ao prender um homem de 23 anos. Na última sexta-feira (3/3), foi cumprido mandado de busca e apreensão em uma residência no Centro da cidade, onde foram recolhidas munições de arma de fogo.

Na noite do dia 1º de novembro do ano passado, quatro suspeitos foram expulsos de um bar que fica ao lado da república, na rua da Saudade, no bairro São Geraldo, depois de entrarem em conflito com estudantes. Durante a briga, os investigados pularam o muro do imóvel, e a vítima sofreu uma facada nas costas e morreu no local.

Além disso, os suspeitos entraram na casa e destruíram móveis e eletrodomésticos. Também fizeram ameaças aos moradores da república. Antes de fugir, o quarteto roubou carteiras e celulares das vítimas. No mesmo dia, três deles foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

O único que conseguiu escapar foi o autor do homicídio, conforme relato de testemunhas e das vítimas. Ele foi identificado pela Polícia Civil, e foi feito um pedido um mandado de prisão preventiva.

Busca e apreensão

Dando prosseguimento às investigações, em fevereiro, os policiais civis descobriram um novo endereço do autor, a partir de fotos postadas em redes sociais, e um mandado de busca e apreensão foi representado novamente contra o suspeito.

A ordem judicial de buscas foi feita no Centro de Poços de Caldas, onde o suspeito do crime estava morando. No imóvel, os policiais civis apreenderam munições de arma de fogo.