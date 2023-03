Polícia esclarece feminicídio, homicídio, estupro e prende 13 pessoas

Treze pessoas foram presas somente em março por policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As prisões foram em decorrencia de investigações relacionadas com crimes de feminicídio, homicídio, estupro e tráfico de drogas na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Os crimes apurados chamam a atenção. Em um deles, os policiais flagraram um suspeito de feminicídio após um atropelamento no Anel Rodoviário. A prisão temporária já foi prorrogada e o caso segue em investigação.

Em outros três inquéritos instaurados para a apuração de homicídios naquela região, foram cumpridos 11 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Entre as prisões efetuadas, estão a de três suspeitos investigados por um crime bárbaro, em que a vítima, um homem, foi esquartejado por ter se envolvido emocionalmente com a namorada de um traficante.

A última prisão, um flagrante, foi de um homem, de 38 anos, por estupro, ameaça, perseguição e violência psicológica. A vítima era sua companheira, com quem viveu nos últimos cinco anos. dDesde que estão juntos o homem praticava os crimes e mantinha a mulher em cárcere psicológico.