Polícia Federal apreende R$ 1,5 milhão em dinheiro em Minas

R$ 1,5 milhão em espécie, que estavam em malas e em locais de difícil acesso. Esse é o valor apreendido pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (31/3), durante a 2ª fase da Operação Rota do Ferro, que combate o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, na Região do Triângulo Mineiro. A apreensão ocorreu em Uberaba e um traficante, que estava foragido, foi preso.

Além da PF participaram da operação as polícias Civil e Militar, Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF/SP) e do Grupo de Investigação Sensível da Polícia Federal de São Paulo (GISE/PF/SP). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PF, o valor apreendido é oriundo de ganhos com o tráfico de drogas. Durante a operação também foram apreendidos veículos, armas e celulares e 17 pessoas tiveram a prisão cautelar decretada.

O foragido capturado tinha empresas em seu nome que eram usadas para justificar os valores ganhos com a compra e venda de cocaína. Ele era o dono de parte da droga apreendida em Uberaba, em 6 de março de 2022. Foi esta apreensão que deu início à operação desta sexta-feira.

O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, além do delito de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão. O suspeito foi encaminhado, junto com o dinheiro, para a PF de São Paulo.