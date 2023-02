Polícia investiga crimes na Secretaria Municipal de Agricultura de Araxá

Através da Operação Ourímetro, a Polícia Civil (PCMG) de Araxá afastou, na manhã desta terça-feira (14/2), o secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, Wander Pruger do seu cargo. Além disso, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do prefeito Robson Magela. Os mesmos estão relacionados às investigações de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e prestadores de serviços da pasta.

Também foram cumpridos outros nove mandados de busca e apreensão, além de 19 sequestros de bens e outros dois afastamentos de funcionários da prefeitura de Araxá.

De acordo com nota da Polícia Civil, os mandados judiciais cumpridos estiveram relacionados à busca e apreensão e sequestro de bens decorrentes de inquérito policial que investiga crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência e organização criminosa, supostamente praticados por agentes públicos municipais, empresários e prestadores de serviços.



As investigações da PC de Araxá contaram com oitivas de 40 pessoas e análises periciais.

“Os suspeitos teriam lesado os cofres do município por meio de pagamentos de serviços não prestados, pagamentos em duplicidade, superfaturamento de horas trabalhadas, desvio de combustível da prefeitura e recebimento de vantagem financeira para beneficiar empresas. O inquérito policial foi instaurado com autorização do Tribunal de Justiça e é acompanhado pelo Ministério Público”, finaliza nota da PCMG.

O chefe do 5° Departamento de Polícia Civil de Uberaba , Cézar Felipe Colombari, revelou que, além das sedes da Secretaria de Agricultura e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla), um dos mandados de busca e apreensão também aconteceu na casa do prefeito de Araxá, Robson Magela. “Houve mandados de sequestro de bens moveis e imóveis, afastamento de três funcionários e busca e apreensão na casa de outros sete funcionários da prefeitura e de prestadoras de serviço”, complementou.

O nome da operação, "Ourímetro", é alusivo a um instrumento de medida que indica a quantidade acumulada de tempo de funcionamento de uma máquina ou veículo, denominado horímetro. Ele é usado para controlar as horas de uso de máquinas agrícolas, embarcações marítimas, ônibus e caminhões. A PCMG escolheu o nome “Ourímetro” para remeter a ouro.

Prefeitura de Araxá