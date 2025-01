Policia Militar impede furto de gado com prisão em flagrante de autores em Patrocínio

Policia Militar prendeu autores em Patrocínio

No dia 10 de Janeiro, por volta das 16h, em uma fazenda em Patrocínio/MG, após operação policial Polícia Militar prende 04 autores cometendo furto de gado e apreende 03 veículos dos autores.

Os militares de Iraí de Minas receberam informações de que estaria ocorrendo um furto de gado em uma fazenda situada na divisa entre as regiões de Macaúbas de Baixo em Patrocínio e Chapadão dos Cocais em Iraí de Minas.

Diante das informações, as equipes policiais de Iraí de Minas, Monte Carmelo, Romaria e Patrocínio mobilizaram-se e cercaram o local. Após monitoramento, os militares visualizaram o gado confinado e preparado para o embarque.

Com uma ação planejada e rápida, as equipes da Polícia Militar interceptaram os envolvidos no momento em que se preparavam para carregar os bovinos.

A operação resultou na prisão de três autores no local e de um quarto autor na cidade de Patos de Minas, onde aguardava o retorno dos demais após o crime. Além disso, três veículos utilizados na ação criminosa foram apreendidos.