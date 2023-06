Polícia monta caçada para encontrar assassino de mulher em Ipatinga

A Polícia Civil montou uma verdadeira caçada para tentar encontrar e prender Alef Teixeira de Souza, de 29 anos, principal suspeito do assassinato de Rafaela Cristina Miranda Sales, de 34 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço, e a tentativa de homicídio contra outra mulher , em São Paulo.

Rafaela foi morta em 28 de abril deste ano em Ipatinga. Segundo o delegado de homicídios da cidade, Marcelo Marino, ela pode ter sido vítima de tortura. Na casa onde foi encontrado o corpo, que era onde vivia, havia marcas de sangue que indicam luta corporal. Além disso, o exame de corpo de delito aponta que Rafaela sofreu overdose e foi esganada. A mulher teria sido espancada por vários dias.

Testemunhas contaram à polícia que Rafaela vinha mudando de comportamento ao longo do tempo em que estava com Alef. Mudou não apenas a sua maneira de ser, mas também o modo de vestir. "Ela usava roupas de manga comprida para esconder as marcas de agulha que tinha nos braços, o que indica vício em drogas injetáveis", conta o delegado.

Os policiais conseguiram imagens da casa, numa delas, aparece Rafaela e Alef e uma mesa, duas seringas e um copo de bebida.

O delegado conta ainda, que Alef é investigado em São Paulo por uma tentativa de homicídio contra outra mulher em São Paulo. Ele teria dado facadas na vítima.

Relacionamento curto

As testemunhas contaram que Rafaela e Alef se conheceram há cerca de dois meses por meio de um aplicativo de relacionamento. Isabela, irmã da vítima, contou que uma semana antes do assassinato , Rafaela estaria tentando sair do relacionamento conturbado, mas foi ameaçada pelo suspeito.