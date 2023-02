Polícia prende 2 foragidos e 5 suspeitos de tráfico de drogas

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu sete homens durante operações de fiscalização de trânsito em três regiões do estado nessa segunda-feira (20/2).

Cinco deles foram presos suspeitos de tráfico de drogas, em Dores de Campos, na Região Central de Minas. Os outros dois eram foragidos da justiça, com mandados de prisão em aberto, nas cidades de Juiz de Fora, na Zona da Mata e Córrego Fundo, na Região Centro-Oeste.

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram abordados pelos policiais no Km 30, da LMG 809. No veículo em que eles estavam foram apreendidas duas barras com 1 kg de maconha cada.

O quinto suspeito foi preso em uma casa no município de Barroso, onde os militares encontraram outras drogas e dinheiro.

Mandados de prisão

Um homem de 28 anos foi preso na BR 267, Km 112, em Juiz de Fora, durante uma fiscalização de trânsito. De acordo com a PMRv, um veículo foi parado e após consulta, os agentes verificaram que havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções de Juiz de Fora. O suspeito foi levado para a Delegacia Geral de plantão. Ele tinha antecedentes pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio.

Outro homem de 44 anos também foi preso pelo mesmo motivo. A prisão aconteceu na rodovia MG 050, altura do km 212, em Córrego Fundo. Ele também tinha um mandado de prisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expedido pela Vara Única de Conchal. O homem foi conduzido para a Delegacia de Formiga.