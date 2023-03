Polícia prende homem que agrediu a companheira

Com foco no combate à violência doméstica, a Polícia Civil vem realizando a Operação Artemis. Na noite desta quarta-feira (8/3), foi preso, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem, de 39 anos, acusado de agredir a mulher, de 34. A prisão foi em consequência de mandado de prisão expedido pela justiça.

A operação, que está em sua primeira fase, é coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Sabará. O suspeito foi preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva, e indiciado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

As investigações tiveram início a partir da denúncia feita pela vítima, no mês passado, o que segundo a delegada Marina Nogueira Resende Prado, é fundamental para que esse tipo de crime seja combatido

Segundo a delegada, além do cumprimento dos mandados judiciais, a atuação da Polícia Civil está sendo cumprida de maneira eficiente e célere no combate à violência doméstica. “Isso é essencial, de forma que os agressores tenham ciência de que a resposta por parte do Estado é incisiva, afastando a ideia de impunidade”. Um total de 26 policiais participam da operação.