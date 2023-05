Polícia prende procurado por vários homicídios em ônibus que chegaria a BH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (5/5) que um homem, foragido da Justiça da Bahia, foi localizado e preso ontem (4/5) em um ônibus intermunicipal, na BR-040, quando o veículo foi interceptado pelas autoridades em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar mineira.

Leia: Falsa terapeuta e psiquiatra é presa e 79 prontuários são apreendidos em BH Segundo a PRF, o homem tem extensa ficha criminal decorrente da execução de diversos homicídios. As autoridades não deram informações sobre os crimes. No momento da prisão, os policiais encontram com ele um revólver de calibre 38 carregado com uma munição.

Com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o homem estava dentro de um coletivo que iniciou a viagem no município de Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado.

O destino final era a capital mineira, mas o veículo foi interceptado em frente à Unidade Operacional de Nova Lima, com o suporte de policiais militares dessa cidade. Ele foi encaminhado à delegacia do município.