Polícia prende suspeito de distribuir droga em Três Pontas

Após 10 meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), colheu os primeiros frutos da operação 4:20, realizada em Três Pontas, no Sul de Minas Gerais. Um homem, de 55 anos, apontado como o responsável pela distribuição de maconha para traficantes da cidade, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (15/3)

Com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, foram recolhidos um quilo de maconha, duas balanças de precisão com fragmentos da droga , uma motocicleta — utilizada na entrega de narcóticos para clientes especiais — celulares, e R$ 627 em dinheiro vivo.

No local da busca, a PCMG encontrou resquícios de drogas, sugerindo que o local era utilizado com fins de revenda e fracionamento. Há indícios de que o suspeito, que já tinha envolvimento com o tráfico, não vendia naróticos apenas no varejo, mas também distribuia para pontos de venda de drogas em bairros da cidade, principalmente no bairro Padre Vitor.

A Polícia Civil investiga o possível crime de lavagem de dinheiro, já que o suspeito atua no ramo de construção imobiliária e venda de casas.