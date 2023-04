Polícia prende suspeitos de enterrarem mulher viva em Minas

Presos na manhã desta terça-feira (4/4), na Zona da Mata, os dois homens que espancaram e enterraram viva, numa urna mortuária, uma mulher de 36 anos, no cemitério de Visconde do Rio Branco, há uma semana. Os dois suspeitos têm 20 e 22 anos, e foram levados para a delegacia local. A prisão foi feita pela Polícia Civil, com as operações comandadas pelo delegado Diego Cardian.

A vítima, que foi espancada, sofreu vários cortes de faca pelo corpo e teve um braço e uma perna fraturadas, segue na UTI do Hospital São João Batista, em Visconde do Rio Branco. Seu quadro geral de saúde é bom, pois mostra, segundo o diretor do estabelecimento, o médico Henrique Slaib, uma boa recuperação. No entanto, a mulher poderá ter um dos dedos polegares amputados.

Segundo o médico, o polegar sofreu um corte, provavelmente produzido por uma faca, semelhante ao golpe dado na cabeça e o local está bastante debilitado. Existe, segundo o médico, a possibilidade, grande, de uma cirurgia vascular e, se esta não surtir o efeito satisfatório, o membro poderá ser amputado.

Apesar de a paciente mostrar uma melhora no quadro de saúde, não existe uma previsão para que ela deixe a UTI. Ela está recuperando-se bem nos casos do braço e da perna quebrados, e também dos ferimentos, nesse caso cortes profundos.