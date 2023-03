Polícia prende tio suspeito de estuprar sobrinha vulnerável

Mais um caso de estupro de vulnerável investigado pela Polícia Civil, dessa vez em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Um homem de 30 anos, foi preso. A vitima, uma pré-adolescente de 13 anos, é sobrinha do suspeito.

Segundo as investigações, o tio se aproveitava de situações em que estava sozinho com a vítima para cometer os abusos.

A Polícia Civil, depois de receber a denúncia, passou a monitorar o autor e recebeu uma informação de que o homem tentaria encontrar a vítima, em Capelinha, cidade vizinha a Turmalina.

Uma equipe da Delegacia de Polícia de Turmalina monitorou o endereço e cumpriu o mandado de prisão expedido contra o suspeito. Depois de ser interrogado, ele foi levado para o sistema prisional.