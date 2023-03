Polícia prende trio suspeito assaltar motorista de aplicativo na Grande BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, neste domingo (19/3), três homens suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo no Bairro Novo Centro, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Após anunciar assalto , os criminosos prenderam o condutor no porta-malas. Contudo, a vítima conseguiu fugir e encontrou uma viatura da polícia, que foi atrás do veículo.

O carro foi interceptado pelos militares no Bairro Duquesa, com mais três pessoas. A príncipio, elas não teriam participado do crime, mas terão que se explicar na delegacia.

Todos os suspeitos foram presos.