Polícia procura ex-marido de mulher encontrada morta em quarto de motel

A Polícia Militar procura o ex-marido da mulher encontrada morta em motel de Uberlândia no fim de semana. Até o início da tarde desta segunda-feira (8/5), a ocorrência ainda não havia sido fechada e ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Ele a deixou no motel e não foi mais visto.

A vítima tinha 55 anos e seu corpo foi achado no sábado (6/5), em um quarto do motel no bairro Jardim Panorama, zona oeste da cidade. Ela foi estrangulada com parte de suas roupas, de acordo com a perícia da Polícia Civil.

O casal deu entrada para um pernoite no motel na sexta-feira (5/5). O suspeito do crime, o ex-companheiro dela, de 37 anos, deixou o local na manhã de sábado e disse que a mulher ficaria no local até o limite da pernoite.

Vídeo: policial leva chute na cabeça e fica desacordado em briga de bar

Contudo, como o tempo se esgotou e ela não deixou o quarto, funcionários foram verificar e descobriram o corpo. O dono do motel chamou a polícia. As buscas pelo homem seguem até agora.

Violência recorrente O homem foi preso há mais de um ano por tentar matar a ex-mulher com uma facada, episódio que ocorreu em março de 2022. Ele deixou a prisão, mas tinha uma medida protetiva contra a vítima.

Apesar disso, os dois voltaram a se comunicar e se encontraram no último fim de semana. A família não sabe se ele a ameaçou ou a convenceu de encontrá-lo.