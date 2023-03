Polícia procura por neto que tentou estuprar a própria avó

As polícias Civil e Militar de Montes Claros, no norte do estado, procuram por um homem de 23 anos, suspeito de ter tentado estuprar a própria avó, de 79 anos, na última segunda-feira (27). O crime ocorreu na casa da vítima, no Bairro José Corrêa Machado.

Segundo a idosa, ela estava dormindo, quando seu quarto foi invadido e ela foi imobilizada por um homem, que ela não tinha conseguido identificar, pois estava no escuro.

Ela acordou sentindo cheiro de álcool. O agressor havia bebido. “Começou a tocar minhas pernas”, contou ela. A idosa também relatou aos policiais que tentou reagir, e gritar, mas foi imobilizada e teve a boca tapada.

Ela só veio a descobrir que era seu neto, quando ele deixou o celular cair e acendeu a luz do quarto para pegá-lo. Foi quando viu seu rosto. O neto mora no segundo andar da casa e teria pulado o muro para chegar à casa do primeiro andar.

Leia também: Polícia captura segundo suspeito de estupro e homicídio em Medina

A idosa disse ainda que o neto a ameaçou de morte, para que não o delatasse. Após a tentativa de abuso, a senhora contou às netas o que havia acontecido e foram elas quem chamaram a Polícia Militar.