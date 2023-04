Polícia procura por suspeito de matar homem a tiros na Grande BH

Um homem, de 47 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (25/4) em uma rua do bairro Lapinha, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A família da vítima suspeita que um homem, de 39 anos, esteja envolvido no crime.

De acordo com a esposa do homem morto, o suspeito encontrou em contato com a família e contou que estava com a vítima na rua quando indivíduos passaram em um carro e atiraram contra eles.

O suspeito ainda disse que deixou a vítima caída e fugiu por medo.

A Polícia Militar encontrou o endereço do suspeito, mas ele não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com três tiros no pescoço. A perícia foi acionada e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O celular da vítima foi localizado e apreendido. A ocorrência será encaminhada para a Polícia Civil.