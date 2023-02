Polícia queima quatro toneladas de maconha em Uberlândia

Quatro toneladas de maconha foram queimadas nesta quinta-feira (23/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Antes, foram apreendidas pelas polícias Federal e Militar em ações em diferentes datas e locais. A ação é uma exigência da Lei.

A maconha foi levada para uma empresa de grãos no Distrito Industrial de Uberlândia. O material teve escolta policial no transporte e na incineração. Os funcionários da empresa levaram mais de duas horas para destruir toda a carga. Foram utilizados dois fornos no processo.