Polícia quer apoio de Volvo para saber velocidade de carro em acidente na T-63

A Polícia Civil solicitará assistência técnica à Volvo, fabricante do veículo envolvido em um acidente que resultou na morte de um motociclista e um passageiro, no viaduto da T-63, em Goiânia, no último dia 20.

A corporação suspeita que o automóvel estava em alta velocidade, mas não pode confirmar se ultrapassou o limite permitido.

Para solucionar o problema, espera-se que a empresa ajude na leitura do módulo de airbag, que pode indicar a velocidade no momento da colisão ou desaceleração.

O advogado do condutor do veículo afirmou estar ciente da demanda e aguarda que a Volvo contribua para esclarecer a situação.

A empresa ainda não se manifestou sobre o assunto.