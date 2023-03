Polícia realiza operação em homenagem às mulheres

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais iniciou, na manhã do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma operação no viaduto São Francisco, no Anel Rodoviário, em homenagem à data.

A operação é de cunho educativo e orientador. Os agentes distribuíram folders informativos e prestaram orientações sobre a violência doméstica e sobre segurança no trânsito.

A ação conta com a parceria da 1° Companhia de Prevenção á Violência Doméstica e do Batalhão de Polícia de Trânsito.

A proposta, segundo a Polícia Rodoviária, é realizar, ao longo de todo o mês de março, ações de conscientização sobre a violência de gênero, tanto no trânsito como em escolas, voltada para o público em geral.

“A intenção é informar e orientar sobre a dignificação da mulher , ciclo da violência e tipos de violência doméstica, além da física”, comentou a Tenente Rayane, da 1° Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica. “É importante divulgar também como a sociedade pode ajudar, como um todo, na prevenção contra a violência doméstica.”, concluiu.

A Tenente também explicou que muitas mulheres não sabem identificar quando estão fazendo parte de um relacionamento abusivo, pois acreditam que a violência é, apenas, física. Explicou também que considera importante a inclusão de homens dentro do público alvo da ação para ajudar no processo de desconstrução de comportamentos machistas e estereótipos relacionados ao gênero.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Juliano Paiva