Policiais impedem furto a carga de veículos em posto de gasolina

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar impediram furto de grande quantidade de carga de veículos estacionados em um posto de abastecimento da BR-381, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a PRF, os agentes chegaram no pátio do posto localizado no km 671 da rodovia e, quando os suspeitos perceberam as viaturas, abandonaram um caminhão e fugiram em direção a um matagal nas proximidades.

Durante análise, os agentes identificaram o veículo abandonado pelos suspeitos e foi constatado que se tratava de um caminhão clonado, com queixa de furto em abril de 2023, em Belo Horizonte.

A carga furtada foi devolvida às vítimas. O veículo furtado foi recuperado e levado para o pátio credenciado da PRF.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária em Oliveira para as providências legais pertinentes.

Até o momento, os suspeitos não foram localizados.