Policial federal aposentado é preso por homicídio

Um policial federal aposentado, de 60 anos, foi preso por homicídio nessa segunda-feira (15/5), na BR-367, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem dirigia um carro Chevrolet Onix, que foi parado durante uma operação da Lei Seca.

Em consulta ao sistema policial, os militares encontraram um mandado de prisão em aberto contra o aposentado, expedido pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro em março deste ano, por crime de homicídio.

Com o homem, a polícia encontrou uma arma de fogo com nove cartuchos intactos. O suspeito não apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e o porte dele venceu no final do ano passado.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.