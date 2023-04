Policial inocentado de homicídio é golpeado com voadora de irmão da vítima

Um policial inocentado de homicídio foi golpeado por voadora desferida pelo irmão da vítima. Foi assim o desfecho de um julgamento no Fórum Melo Viana, da Comarca de Uberaba , no Triângulo Mineiro. O fato culminou numa ocorrência policial.

Em seguida, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o policial se ajoelhou para agradecer pela absolvição, ocorrida na noite desta quarta-feira (19/4).

Ele, porém, foi surpreendido por um jovem de 21 anos (irmão do homem morto) com uma voadora nas costas. Ainda conforme o registro policial, o jovem usou os dois pés para efetuar o golpe . Ele foi contido por outros policiais militares que estavam presentes no julgamento.