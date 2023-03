Policial que fez mulher e filho reféns tem prisão preventiva decretada

O policial civil que manteve a ex-mulher e o filho como reféns, no apartamento onde ela morava no Bairro Gutierrez, Zona Oeste de Belo Horizonte, na manhã dessa terça-feira (7/3), quando ela foi libertada, junto com o filho, de 1 ano, passou por audiência de custódia, na manhã desta quarta-feira (8/3) e teve prisão preventiva decretada.

Opolicial manteve a ex e o filho sob a mira de um revólver.Com a decisão do homem de não negociar, a polícia chamou um chaveiro para abrir a casa e prendeu o suspeito.

Depois de prestar depoimento, o policial foi encaminhado para a Casa de Custódia da Polícia Civil, no Bairro Horto, Região Leste de BH, onde passou a noite. Pela manhã, ele foi levado para a audiência na justiça, quando a prisão preventiva foi decretada pelo juiz.

O policial civil, que pode ser expulso da força policial depois de ser julgado, está sendo indiciado por crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria.