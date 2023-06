Por que BH está entre as 4 cidades escolhidas para programa sobre clima

Belo Horizonte está entre as quatro cidades brasileiras que vão participar do primeiro ciclo de treinamento do programa Cidades Emblemáticas, promovido pelo Pacto Global de Prefeitos Pelo Clima e a Energia (GCoM). Ao longo de um ano, 15 cidades escolhidas na América Latina deverão realizar uma série de treinamentos e mentorias para o avanço da elaboração, financiamento e desenvolvimento de projetos locais em prol da resiliência climática.

No Brasil, além da capital mineira, Rio de Janeiro , Salvador e Serra Talhada (Pernambuco), participarão do projeto, compondo o ciclo de capacitação. O GCoM é financiado pela União Europeia, e selecionou cidades que apresentaram histórico avançado na questão ambiental. A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), tem participado de capacitações quinzenais, oferecidos pelo programa.

Bairros de BH ficarão sem água neste domingo (4/6) O Cidades Emblemáticas vai contemplar, principalmente, a construção do Parque Taiobeiras, onde era o aterro sanitário do Bairro Califórnia, na Região Nordeste da capital.

A gerente de ações para sustentabilidade da SMMA, Sônia Knauer, conta que, além da vegetação, o parque terá um museu, centros de educação ambiental e placas fotovoltaicas, para gerar energia. Para ela, a cidade toda, principalmente os moradores do entorno, devem se envolver com o projeto.

Sônia conta que o principal objetivo é reduzir a poluição, evitar futuros danos e ensinar a população a se adaptar aos efeitos climáticos que já causam impactos. Ela resume que os principais focos são amenizar os efeitos da poluição e plantar mais árvores.

Pioneirismo de Belo Horizonte

Além da participação no programa, Sônia destaca que Belo Horizonte tem iniciativas que colocam a cidade em posição de destaque, como a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática; o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE); os inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE; o Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa – PREGEE; o Plano Local de Ação Climática – PLAC, além de um estudo sobre a vulnerabilidade climática e uma base diagnóstica do consumo de energia e recursos hídricos do município.

No Rio de Janeiro, a iniciativa criada para o Cidades Emblemáticas foi um Plano de Ação Climática que inclui a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção de energia renovável, além de implementar programas para o tratamento de resíduos e a conservação de áreas verdes, o que já acontece em Belo Horizonte.

Os planos de Salvador e Serra Talhada também já foram adotados na capital mineira. As cidades desenvolveram planos de Ação Climática que incluem a implementação de energias renováveis e a promoção da eficiência energética. Os municípios também realizaram projetos para a gestão de resíduos e a conservação da biodiversidade.