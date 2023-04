Por que não há missas nas igrejas na Sexta-feira da Paixão?

Na Sexta-feira da Paixão, não há missas nas igrejas e demais templos católicos, nem toque de sinos. O silêncio absoluto que reina no ambiente sagrado, ainda com os altares cobertos por panos roxos, só é quebrado pelo som das matracas, instrumento usado nas procissões da Semana Santa.

Por que não há missas? O reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, padre Marcelo Silva, responde: "Na tradição da Igreja Católica, vivemos, na Semana Santa, o mistério pascal, com a vida, a morte , a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. E se morreu aquele que é o fundamento de todos os sacramentos da Igreja, não pode haver missa e outros tipos de celebração."

O reitor diz ainda que, com a vigília pascal e o silêncio, no sábado santo, está à espera da certeza de que Cristo irá ressuscitar. "Portanto, não pode haver nenhum sacramento nas igrejas ", afirma. Assim, trata-se do único dia do ano sem missa nas igrejas, embora fiquem abertas para ações litúrgicas.