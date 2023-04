Por que o dia 21 de abril é feriado?

Nesta sexta, 21 de abril, é comemorado o feriado de Tiradentes em todo território brasileiro. Celebrado anualmente, a data é em homenagem a Tiradentes, nome popular de um dos líderes mais influentes da Inconfidência Mineira, movimento social e político, que aconteceu durante o período de 1789 a 1792, em Vila Rica, atual Ouro Preto.

Professor aposentado da UFMG em História do Brasil, Luiz Carlos Villalta conta que a Inconfidência Mineira surgiu em decorrência da insatisfação de algumas pessoas com a Coroa Portuguesa, que destituiu estes de seus cargos, por haver muito nepotismo, que é o favorecimento de parentes ou amigos no preenchimento de um cargo e pelo desvios ilícitos de ouros retirados na região.

Segundo ele, a história de que o movimento surgiu contra a cobrança dos altos impostos pela coroa portuguesa em Vila Rica é uma mentira. Outra revelação que ele faz é que a luta era pela separação da coroa de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e não independência total do Brasil.

“O movimento surgiu de motivações pessoais de ressentimento por desligamentos de cargos, e Tiradentes foi uma dessas pessoas, que foi destituído de seu cargo de militar”, comenta o professor.

Tiradentes

Joaquim José da Silva Xavier era um mineiro ativo, tropeiro, minerador, militar e trabalhava como dentista, por isso o apelido. Entretanto o que fez Tiradentes ficar conhecido nacionalmente não foi nenhuma destas funções, mas a sua forte presença na Inconfidência Mineira.

O movimento contava com a participação da elite, com intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros. Diante de todas essas pessoas, uma figura se destacou dos demais, Tiradentes foi um dos homens com maior relevância no movimento.

“Tiradentes envolvia as estruturas mais amplas da população para conseguir atacar o poder. Ele foi um mediador cultural”, explicando o sucesso do dentista entre as pessoas.

Ao passar do tempo, a revolta foi ganhando notoriedade entre a população e por causa disso a conspiração foi descoberta pelas autoridades portuguesas, que foram atrás dos líderes do movimento, e Tiradentes foi encontrado, preso e condenado à morte posteriormente, após um longo processo judicial.

No dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Tiradentes foi enforcado, teve seu corpo esquartejado e sua cabeça foi exposta em praça pública pela coroa, em Ouro Preto, método comum usados por países europeus nesta época, que tinha cujo objetivo principal neutralizar um movimento e causar medo no povo, por matar brutalmente um líder e expor seu corpo na frente de todos.

Figura controvérsia

A história de Tiradentes serviu de inspiração para muitas pessoas por sua bravura e coragem, tornando um símbolo de resistência contra o domínio português. Mesmo diante da morte, o mineiro nunca delatou nenhum dos seus companheiros de luta e foi executado longe do estado natal.

Mas o professor comenta que Tiradentes não tinha essa figura heroíca desde sempre. No período em que ele foi morto o dentista não tinha muito apelo em todo país. "Ele era tratado como vilão por muitas pessoas, que apoiaram a decisão da coroa na época pela sua morte". O educador expõe que o mineiro só começou a ganhar uma imagem de herói em meados do século XIX, fruto de movimentos separatistas que reviveram sua figura.

“Nessa época os jornais começaram a falar bem dele em jornais. Você vai ter chapéus, cigarros , ópera, livros, poemas e monumentos em seus nomes”, diz.

Feriado nacional

Alguns lugares do Brasil já utilizam o dia como feriado em homenagem a Tiradentes, mas só em 14 de janeiro de 1890, logo após a Proclamação da República, o governo provisório de Deodoro da Fonseca, instituiu que o dia 21 de abril seria feriado nacional, por meio do Decreto nº 155-B, escolhido a data pelo dia da morte do mineiro.

“O mito de Tiradentes foi consolidado na República, mas ele foi criado ainda no Império”, finaliza Luiz Carlos.