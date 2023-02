Pós-Carnaval: Jovem morre durante abordagem da PM no Centro de BH

Um jovem de 22 anos morreu após uma abordagem da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (22/2), na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte . Conforme registro feito por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava sob efeito de drogas no momento do ocorrido. Mas uma testemunha afirmou que o jovem foi atingido de forma truculenta pelos militares.