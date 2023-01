Pré-carnaval anima o Rio de janeiro neste fim de semana

O Rio de Janeiro terá neste fim de semana 11 blocos espalhados pela cidade. A expectativa é que este ano o município receba 5 milhões de pessoas, um público maior do que em 2020.

A Riotur lançou no dia 24 foi lançado um aplicativo em português, inglês e espanhol com georreferenciamento e filtros para busca por bairro, data e horário para facilitar a vida do folião carioca e dos turistas. A nova ferramenta está disponível nas lojas Apple e Android.

Esquema Operacional

A Riotur também divulgou a infraestrutura montada para o carnaval de rua, serão: 34 mil banheiros químicos, 8 postos médicos, 220 ambulâncias, 5 mil garis disponíveis para o Carnaval, 2 mil funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), entre guarda municipal e controle urbano, e 3 mil operadores de trânsito.

O Centro de Operações Rio informou que a CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para viabilizar os desfiles de blocos aprovados pela prefeitura no sábado (28/01) e domingo (29/01) ().

Programação

Sábado (28/01):

– Chame Gente, das 9h às 15h – Av. Prefeito Mendes de Moraes, na altura da Rua Herbert Moses – São Conrado;

– Soul da Gema, das 14h às 20h – Av. Lúcio Costa, 3.360 – Barra;

– Seu Kuka é eu do Grajaú , das 16h às 22h – Praça Professor Francisco Daurea – Grajaú;

– Bloco Nem Muda Nem Sai de Cima, das 17h às 22h – Rua Garibaldi – Tijuca;

– 20 de Ouro do Mestre Odilon, das 15h às 21h – Estrada do Rio Jequiá, 729 – Zumbi – Ilha do Governador.

Domingo (29/01):

Bloco Me Chama, das 9h às 14h – Av. Lúcio Costa, 3.360 – Barra;

Bloco das Divas, das 16h às 21h – Recreio dos Bandeirantes;

Bloco Só Caminhadinha (infantil), das 9h às 12h – Largo dos Leões – Humaitá;

Bloco Só Caminha, das 12h às 18h – Largo dos Leões – Humaitá;

Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, das 14h às 20h – Rua Silvana, 226 – Piedade.

GRBC Unidos do Rego Barros, das 17h às 21h – Rua Rego Barros, 77 – Santo Cristo – Centro.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara