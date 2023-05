Prédio comercial pega fogo no Centro de BH; veja

Um prédio pegou fogo no Centro de Belo Horizonte , na tarde desta terça-feira (30/5). Segundo os bombeiros , não houve vítimas, e a situação foi controlada. O edifício fica na rua Goitacazes, número 61.

O chamado aconteceu por volta de 14h, indicando um incêndio concentrado no subsolo do edifício, onde fica a garagem.

No local, diversos materiais estavam tomados pelo fogo, porém, ninguém se machucou. Ainda não se sabe as causas do incêndio, e o Corpo de Bombeiros informou que a situação foi controlada cerca de uma hora depois.