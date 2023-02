Prefeita de Ituiutaba integra comitiva do Governo Federal durante compromissos em Uberaba

Divulgação

O deputado federal, André Janones, tem demonstrado excelente trânsito nos ministérios do Governo Federal. Além das diversas agendas com membros do mais alto escalão de Brasília desde os primeiros dias de governo, André indicou Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, para representá-lo em comitiva chefiada pelo ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante compromissos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, neste sábado, 4.

A vinda do ministro ao Triângulo Mineiro é resultado do convite feito pelo presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, durante visita ao Mapa, em Brasília, no mês passado. Gabriel esteve no Ministério acompanhado do diretor de Relações Internacionais da ABCZ, Romildo Antônio da Costa, e do pecuarista e conselheiro membro da Comissão de Assuntos Políticos, Jorge Pires.

O parlamentar tem utilizado sua força junto ao novo governo para colocar a região de sua cidade natal (Ituiutaba), como uma das prioridades das ações do Poder Executivo Federal.

A reportagem apurou que o convite para a agenda em Uberaba foi feito pelo ministro Carlos Fávaro a André Janones na sede do Ministério de Agricultura e Pecuária na última quinta, 1º. Contudo, como o deputado tinha em sua agenda uma palestra no evento 13º Bienal da União Nacional dos Estudantes – UNE, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3, optou por indicar Leandra Guedes para o compromisso.

A prefeita esteve em Brasília e, nos últimos dias, participou de reuniões importantes em ministérios e autarquias para apresentar demandas de Ituiutaba e região, sempre muito bem recepcionada ao lado do deputado. Leandra retornou ao Triângulo Mineiro integrando a comissão do ministro Carlos Fávaro.

A expectativa é de que a influência de André Janones renda bons frutos e desenvolvimento para Minas Gerais pelo menos ao longo dos próximos quatro anos, principalmente para a região do Triângulo Mineiro.