Prefeito dá aumento de salário para enfermeiros, mas não agrada sindicato

Nesta terça-feira (14/2), o prefeito de Passos, Diego Oliveira (União Brasil), anunciou um reajuste de 22% para todos os servidores da prefeitura , inclusive o pessoal da saúde, e aumento no vale alimentação para R$ 700. Os enfermeiros da cidade estão em greve por aumento do piso salarial da categoria.

Porém, o anúncio do prefeito não agaradou ao presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, Anderson Rodrigues.