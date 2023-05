Prefeito de BH promete seis novos centros de saúde até 2024

O prefeito de Belo Horizonte , Fuad Noman (PSD) afirmou que seis novos Centros de Saúde serão construídos na cidade até o fim de 2024. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/5), pelas redes sociais.

Para a ampliação da oferta do acesso à saúde serão investidos R$ 60 milhões. De acordo com o gestor municipal, as unidades serão nas regiões: Barreiro (duas), Pampulha (duas), Leste (uma) e Venda Nova (uma).

A previsão da Prefeitura de Belo Horizonte é que mais de 77 mil pessoas sejam beneficiadas com a mudança. Atualmente, existem 160 Centros de Saúde espalhados pelas nove regionais de BH. A maior concentração deles está na Região Nordeste, que possui 22 unidades. Os endereços estão disponíveis no site da PBH.

Falta de médico e segurança

Apesar da quantidade de Centros de Saúde, um dos problemas enfrentados pela população é a falta de médicos e enfermeiros. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) a falta de segurança tem afastado os profissionais.

Para o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, o vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) e o professor Juliano Lopes (Agir), a violência é um dos fatores que mais contribui para dificultar a continuidade dos profissionais nos postos, em especial, os que são afastados do centro da cidade.

Diante a mais um caso de violência contra funcionários de unidades de saúde da capital, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) reforçou a necessidade do retorno de contratação de porteiros. Além disso, na visão da associação, é preciso que haja uma ampliação do número de profissionais.