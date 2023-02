Prefeito de Ouro Preto vai presidir Associação das Cidades Históricas de MG

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, é o novo presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, que congrega 30 municípios – quatro patrimônios culturais mundiais (Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e a Pampulha, em Belo Horizonte) e mais de 50% de todo o patrimônio histórico tombado no Brasil. A assembleia-geral ocorrida na tarde desta sexta-feira (3/2), na capital mineira, elegeu a nova diretoria da entidade para o biênio 2023-2024.

Presidida anteriormente pelo prefeito de Itapecerica, Wirley Reis, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais tinha Angelo Oswaldo como vice-presidente. A nova diretoria traz ainda como vice-presidente o prefeito de Paracatu , Igor Santos, e como primeiro vice-presidente o prefeito da cidade de Caeté, Lucas Coelho.

Membro fundador da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e ex-presidente da entidade, Angelo Oswaldo de Araújo Santos é jornalista, escritor, curador de arte, advogado e gestor público. Está no quarto mandato como prefeito de Ouro Preto (2021-2024), após ter exercido o cargo entre 1993-1996, 2005-2008 e 2009-2012. Foi secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais em duas ocasiões, no governo Itamar Franco (1999-2002) e no governo Fernando Pimentel (2015-2018). Exerceu, interinamente, o cargo de ministro da Cultura do Brasil, e dirigiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Angelo Oswaldo afirma ter uma responsabilidade muito grande na preservação de patrimônio. “Então, precisamos liderar ações, unir esforços e buscar parcerias, conquistando apoios em ações dinâmicas que garantam a preservação e manutenção de todo os bens tombados, que pertencem ao povo brasileiro”.

O vice-presidente, Igor Santo, é prefeito de Paracatu em primeiro mandato, eleito aos 23 anos de idade, sendo o mais jovem prefeito nas eleições de 2020. Formado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisou Inovação Tecnológica no Chile e participou da formação para Prefeitos pelo RenovaBR. Como editor de livro, publicou obras importantes para a literatura mineira.

A ASSOCIAÇÃO

Fundada em 2003, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais reúne 30 municípios. Entre seus municípios estão quatro Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco). São eles os centros históricos de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e Ouro Preto, na Região Central; o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, na Região Central; e o conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Há também o único Patrimônio Agrícola do Brasil, o Sistema Agrícola dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas, tradição centenária das comunidades da Serra do Espinhaço, na região de Diamantina, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e em 2005 foi reconhecida como de utilidade pública pelo estado de Minas Gerais. Entre as muitas ações da Associação estão o permanente trabalho de auxilio e orientação aos municípios nos projetos de preservação, manutenção e de divulgação do acervo cultural, arquitetônico, históricos, paisagístico e natural de Minas Gerais.