Prefeito de Tombos que matou mulher tem afastamento rejeitado na Câmara

Em sessão realizada na noite dessa terça-feira (14/2), a Câmara Municipal de Tombos rejeitou o pedido de afastamento do prefeito da cidade, Tiago Dalpério (PP), acusado de atropelar e matar Bianca Laurindo, de 28 anos, no início de janeiro, na RJ-220.

Na votação, quatro vereadores foram contra o afastamento, dois se abstiveram e dois votaram pelo afastamento dele por 90 dias, enquanto a investigação é feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

A mãe de Bianca, Neusa Castro Almeida Florindo, acompanhou a votação na Câmara. Ela deixou o plenário sob aplausos de moradores que queriam o afastamento do prefeito. Ela diz que crê na Justiça.

Além de Neusa, dezenas de moradores ocuparam o plenário da Câmara e também a entrada do Legislativo Municipal. A Polícia Militar esteve presente para evitar qualquer tumulto entre os apoiadores do prefeito e aqueles que queriam o afastamento de Tiago.

“Uma pessoa que nunca vi na minha vida. Acidentes, acidentes… Pessoas misturaram politicagem para me incriminar de uma coisa que não fiz. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio incondicional”, disse o prefeito.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia do Rio de Janeiro para saber se há alguma atualização sobre a investigação do caso, mas não obteve resposta.

Leia também: Metrô de BH continua em greve e Justiça determina escala mínima

Relembre o caso

Conforme relatado na ocorrência, policiais do 29° Batalhão da PMERJ faziam patrulhamento na RJ-220, quando se depararam com Bianca e a moto dela no chão. Os militares desocuparam a viatura para, posteriormente, retirar a mulher do solo e prestar atendimento. Enquanto conversavam com ela, “veio um veículo em alta velocidade e a atropelou, tomando sentido a Porciúncula”.

Ainda segundo a Polícia Militar, “o fato aconteceu tão rápido” e de forma “inesperada” “que a guarnição também quase foi atropelada”. Bianca foi socorrida pelas autoridades, mas não resistiu aos ferimentos.

Bianca Maria Almeida Florindo era funcionária da Prefeitura de Porciúncula, que, via assessoria, lamentou a morte . A mulher exercia o cargo de inspetora de alunos na Escola Municipal João Braz desde 2022. Ela deixou uma filha de 4 anos.