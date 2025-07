Prefeito Luciano Belchior destaca avanços na zona rural durante 1º Encontro “Raízes da Terra”, em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O Recanto da Fraternidade foi palco da 1ª edição do Raízes da Terra – Encontro da Família Rural, realizada neste domingo (06.jul.25), em Capinópolis (MG). Voltado às famílias da zona rural, o evento reuniu centenas de pessoas em um ambiente que celebrou a tradição, o trabalho no campo e o fortalecimento dos laços comunitários.

Presente ao encontro, o prefeito Luciano Belchior destacou as ações do governo municipal voltadas à melhoria das condições de vida no meio rural. Em entrevista, ele reforçou o compromisso com a recuperação das estradas vicinais, essenciais para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento das famílias do campo.

“Nesses seis meses de governo, estamos com quase 80% das nossas estradas vicinais recuperadas. É uma cobrança constante ao nosso secretário de Obras: deixar as estradas em perfeitas condições para que os produtores e moradores da zona rural possam trafegar com qualidade, levando sua produção até o destino final”, afirmou Belchior.

O evento contou com um farto café da manhã com quitandas típicas, seguido de um almoço no estilo das antigas fazendas, além de uma missa em Ação de Graças celebrada pelo padre Cléber, da Paróquia São Pedro e São Paulo. A animação musical ficou por conta da dupla Rony & Michel.

A decoração temática destacou elementos do universo rural, reforçando o espírito acolhedor do encontro. A organização foi conduzida com apoio de secretários municipais e voluntários, garantindo uma estrutura elogiada por todos os presentes.

Entre as lideranças que prestigiaram o evento estavam o deputado estadual Arnaldo Silva e o ex-prefeito José Neto Santana.

Para Belchior, o Raízes da Terra simboliza mais do que uma confraternização: representa o reconhecimento ao papel fundamental do homem do campo. “Eventos como este reforçam a importância de valorizar quem faz a terra produzir. É o momento de agradecer e celebrar nossas raízes”, concluiu o prefeito.

Fotos do evento: