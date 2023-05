Prefeitura de BH aplica hoje vacinas contra meningite, gripe e COVID-19

Tendas da saúde dem nove regionais de Belo Horizonte e uma na Rua Sapucaí (Bairro Floresta) promovem vacinação contra meningite C, influenza e novo coronavírus (COVID-19), das 10h às 14h, deste domingo (21/5).

A iniciativa é do Movimento BH + Feliz da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As aplicações são contra a meningite C para pessoas a partir de 16 anos, influenza, a partir de 13 anos e COVID-19 com o imunizante bivalente, de 12 a 17 anos para quem tem comorbidade e a partir de 18 anos para o público em geral.

Além da vacinação, nas Tendas da Saúde o público terá acesso a aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos de ISTs (HIV, sífilis e hepatites B e C); dicas sobre saúde bucal e orientações sobre a prevenção contra a dengue, chikungunya e zika.

"É importante lembrar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, as vacinas contra a meningite C, covid-19 e gripe. E, caso a pessoa já tenha recebido qualquer uma delas em algum dia anterior ao domingo, não existe a necessidade de aguardar um intervalo de tempo para receber as demais", informa a PBH.

Para ser imunizado em uma das Tendas da Saúde, é necessária a apresentação do cartão de vacinas e de um documento de identidade com foto.

Confira os locais das tendas