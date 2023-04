Prefeitura de BH disponibiliza teleatendimento nesta segunda e terça

Nesta segunda e terça-feira (17 e 18/4), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a oferta de teleconsultas médicas para atender a pessoas que tenham sintomas de doenças respiratórias, dengue, chikungunya ou zika.

Na última sexta-feira (14/4), foi anunciado o retorno dos atendimentos para o fim de semana (15 e 16/4). A medida que estende os atendimentos para os dois dias subsequentes foi tomada como parte de ações para enfrentar os casos de enfermidades respiratórias e arbovirose, doenças transmitidas por insetos e aracnídeos.

O serviço é exclusivo para pessoas residentes na capital mineira e que estejam cadastradas em Centros de Saúde do município. Os que ainda não são cadastrados devem buscar o Centro de Saúde. O teleatendimento é oferecido por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Unimed-BH,

As pessoas que apresentarem sintomas como tosse, dor de garganta, congestão nasal, coriza, febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na epiderme, cefaleia, dores na parte traseira dos olhos, náuseas e/ou vômitos podem marcar consultas entre 8h30 e 18h30, na segunda, e das 7h30 às 18h30, na terça.

A marcação pode ser feita no portal da Prefeitura

Teleatendimento

Após realizar o cadastro na plataforma disponibilizada no Portal da Prefeitura, a pessoa deverá acessar um link para agendar uma Consulta Online Síndrome Gripal, selecionando a opção Tele Consulta Síndrome Gripal/ Dengue . A plataforma mostrará uma tela para que sejam escolhidas a data e o horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade.

Quando estiver próximo ao horário marcado, o paciente deverá inserir novamente seus dados. Posteriormente será atendido por vídeo.

As crianças também devem ser atendidas por meio dos seus próprios cadastros e não pelos responsáveis. Entretanto, eles devem estar juntos com o menor de idade durante todo o atendimento.

Com base no diagnóstico, o paciente receberá as devidas orientações. Pedidos de exames e/ou receitas serão enviados para o e-mail cadastrato num prazo de 24h.