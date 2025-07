Prefeitura de Capinópolis e CRV Industrial emitem notas sobre a tragédia envolvendo a ambulância de Capinópolis

NOTA DA CRV INDUSTRIAL MG

É com profunda tristeza e constemação que nós, CRV INDUSTRIAL, lamentamos o trágico acidente automobilístico ocorrido nesta data.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade às famílias, aos amigos e toda comunidade Capinopolense e que Deus conforte e dê força neste momento tão difícil e doloroso.

Por fim, ressaltamos que estamos à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

A Prefeitura de Capinópolis (MG) informa, com profundo pesar, que na manhã desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, um grave acidente envolvendo uma ambulância do município resultou na morte de quatro pessoas que estavam no veículo oficial e deixou uma quinta vítima em estado grave.

A colisão ocorreu com um caminhão carregado de cana-de-açúcar, pertencente a uma usina da região, que saía de uma estrada vicinal. Desde o primeiro momento, a Prefeitura prestou toda a assistência necessária, mobilizando as equipes de saúde, segurança e suporte às famílias das vítimas.

O Município lamenta profundamente o ocorrido, presta solidariedade às famílias enlutadas e decretou Luto Oficial de três dias em respeito à memória dos envolvidos.

A Prefeitura aguarda a conclusão da perícia técnica por parte das autoridades competentes e seguirá colaborando integralmente com as investigações para o devido esclarecimento dos fatos.