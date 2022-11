Prefeitura de Capinópolis quer saber o que precisa no seu bairro. Responda on-line

Acordo para o desenvolvimento do Plano Diretor foi assinado em 2020 | Foto: Arquivo – Tudo Em Dia/Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Assinado em janeiro de 2020, o acordo para o desenvolvimento do Plano Diretor Municipal definirá as políticas de crescimento de Capinópolis nos próximos anos, além de apontar as ações de desenvolvimento econômico, ambiental, de infraestrutura e políticas sociais.

Nesta quarta-feira (23.nov.22), mais uma etapa do plano será realizada, com consulta pública. As discussões serão realizadas na Câmara Municipal de Capinópolis, a partir das 19h.

O questionário é on-line, e pode ser respondido de forma rápida pelo celular. Perguntas como “O que falta e o que deve ser melhorado em Capinópolis?” e “Quais devem ser as principais melhorias em seu bairro?” estão no formulário.

Assista à reportagem publicada à época do lançamento